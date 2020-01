Võrkpallineiud panevad Paides palli mängu

Paide võrkpalliklubi treener Piret Reinfeld ütles, et neidude konkurents võrkpallis on sedavõrd tihe, et Paide neiud asetsevad neljandas finaalgrupis, kus käib mäng põhimõtteliselt kohtadele 17.–21. «See ei tähenda, et oleksime viimaste seas. Kokku on neidude arvestuses kuus finaalgruppi 32 võistkonnaga,» täpsustas ta.