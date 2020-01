Telereporter jäi Paides hätta

Paidesse sattunud reporter Hannes Hermaküla demonstreeris videoklipis kuivõrd keeruline võib ühel pikemal inimesel olla sularaha väljavõtmine Paide keskväljaku äärsest automaadist. Nimelt on selle automaade ees trepp ja kohal varikatus ehk pikemakasvulisem rahasoovija endale seal sobivat asendit ei leia.

Kohalikud SEB panga kliendid andsid aga Järva Teatajale teada, et tegelikult paigaldati trepp ja varikatus pangaautomaadi juurde just klientide soovil. «Varem paistis päike ekraanile täpselt nii, et võimatu oli sealt midagi näha. Rääkimata raha võtmise ajal pähe sadanud vihmaveest. Samuti ei ulatunud lühemad inimesed ekraanilt kirja lugema ega mugavalt tehinguid tegema,» selgitas olukorda üks automaadi kasutajaid.