Regionaalsed kriisikomisjonid arutavad ühisistungil mulluste kriiside õppetunde

Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu sõnul tõi mullune Kagu-Eesti torm välja palju murekohti, mida hädaolukordadega paremaks toimetulekuks igal tasandil lahendada tuleb. „Eelmine aasta näitas, et kriisid juhtuvad ja meie asi on neist õppida. Kõige paremini saame kriisid lahendatud siis, kui oleme igal tasandil nendeks ette valmistunud ja plaanid läbi harjutanud. Regionaalsetel kriisikomisjonidel on kriisideks valmisolekul ja lahendamisel väga oluline roll ja ühisistung on hea viis asjad ühiselt läbi arutada ja parimaid praktikaid vahetada,“ ütles Tammearu.