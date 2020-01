Lasteaiad kogunevad mõisaparki mängima

Tänavust üritust korraldava Tarbja lasteaed-kooli liikumisõpetaja Kristiina Raidvere teadis rääkida, et Järvamaa lasteaedade sügis- ja talvimänge on korraldatud alates 2006. aastast. «Iga kord on korraldus erineva lasteaia õlul, mis viib lapsed avastama erinevaid maakonna paiku,» sõnas ta.