Jaanuaris algas märts

«Mul õitsevad maja taga lumikellukesed,» rõõmustab üks. Teine teatab, et kui vanarahvast uskuda, siis nii suurte lepaurvadega, kui praegu juba näeb, peaks tulema hea vilja-aasta. Keegi ütleb, et kuulis oma kõrvaga kuldnokka laulmas. Ühes lehes on juba fototõestuski, et kuldnokad on tõesti kohal. Kuskil õitsevad sinililled, sirelipõõsastel on pungad nii suured, et paar vihmasahmakat ja õiedki on väljas. Sotsiaalmeedia on selliseid pilte täis.