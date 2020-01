Reipamad matkalised astusid topelt maa

Tellijale

Keegi matkalistest osutas lõbusat jalgpalli meenutavat kiivrikomlekti kandva mehe poole ja hüüdis, et võib kihla vedada, et too on kõige kaugemalt pärit matkaline. Reece Smith kinnitas, et on tulnud Uus-Meremaalt, kuid tunnistas, et on Eestis juba olnud paar aastat. Tema värske abikaasa Tiina täpsustas, et on kunagi elanud Järva-Jaanis ja sealse matkagrupi liikmena sattusid täna Tammsaare maile nagu käisid ka eelmisel aastal.