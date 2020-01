Terviseamet: uue koroonaviiruse leviku valguses tuleks oma reisiplaanid üle vaadata

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai sõnul jälgib terviseamet 2019-nCOV levikut ja hindab pidevalt selle võimalikku mõju Eestile. „On selge, et tänapäeva reisilembene maailm aitab ka viirustel kiiremini ühest riigist teise liikuda. Seega oli koroonaviiruse jõudmine Euroopasse oodatav,“ ütles Martin Kadai, kelle sõnade kohaselt on lähiajal tõenäoline 2019-nCOV üksikjuhtumite avastamine veel mitmetes riikides üle maailma. Euroopa riikide nakkushaiguste seiresüsteemid on aga heal tasemel ning haiguse edasise laialdase leviku tõenäosus Euroopas on madal. „Viiruse jõudmine Prantsusmaale meie Euroopa-siseseid reisisoovitusi ei muuda. Nakatumise vältimiseks ja viiruse leviku peatamiseks tuleb järgida tavapäraseid hügieeninõudeid ehk ennekõike pesta korralikult käsi. Mistahes hingamisteede nakkusi aitab vältida ka haigestunud inimesega kokkupuute vältimine.“ Hiinas reisides tasub kindlasti hoiduda ka eluslindude ja loomi müüvate turgude külastamisest ning kontaktist loomade ja lindudega ning nende eritistega.