Tartu rahulepingu 100. aastapäeva tähistatakse Järvamaal mitmete sündmustega

„Eesti on ligi kolme aasta jooksul tähistanud väärikalt oma riikluse sajandat aastapäeva,“ ütles Eesti Vabariik 100 juhtrühma esimees Toomas Kiho. „ Et sada aastat tagasi saavutati Eesti Vabariigi rahvusvaheline tunnustamine just Tartu rahulepingu sõlmimisega, siis keskendub pidustuste lõppakord just Tartu rahulepingu 100. aastapäevale.“