Tikupoiss sai pangaautomaadi

Ühisvõrgus on endiselt 125 automaati, kuid võrgu laiendamist uutesse asukohtadesse võimaldas olemasoleva võrgustiku ülevaatamine ja mõne automaadi ümberpaigutamine. Nimelt tekkis poole aasta taguse ühisvõrgu laiendamisega olukord, et mõnes asukohas oli mitu sularahaautomaati lähestikku, samas kui leidus veel sularahaautomaadita maakonnakeskusi.

Imaveres asub sularahaautomaat Tikupoisi kohviku peatuspaigas Tallinna-Tartu maantee ääres, see on ligipääsetav ööpäev läbi ja võimaldab raha välja võtta.

„Muudatused tähendavad, et mitmel pool saime sularahateenuste kättesaadavuse klientide jaoks parandada. Nüüd on klientidel sularaha tasuta väljavõtu võimalus täiendavalt ka Valga, Jõgeva, ja Hiiu, peagi ka Põlva maakonnas, kus varem polnud ühtegi automaati," rääkis LHV kaardimaksete tootejuht Indrek Kaljumäe. „Kuigi enamik rahaasju saab tänapäeval aetud elektrooniliselt, näiteks mobiiliäpi kaudu või makstes pangakaardiga, on sularaha siiski inimeste ja ettevõtete jaoks teatud juhtudel vajalik. Jõuame oma võrgustiku optimeerimistöödega valmis veebruari esimesel nädalal," lisas Kaljumäe.