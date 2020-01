Maadlejad avasid võistlusaasta mitmete mõõduvõttudega

Maadlusklubi Järvamaa Matimehed treener Mati Sadam meenutas, et Paides on neid võistlusi nüüd peetud paar korda, kuid turniiri raames on maadeldud ka näiteks Väike-Maarjas, Jõgeval ja Tartuski. „Algusaastatel olid võistlused Koerus, kuid sealne saal jäi pisut liiga kitsaks ning meie eesmärgiks oli seda ka mujal korraldada,“ lisas ta.

Mõõduvõtt toob uuendusi

Selleaastase mõõduvõtu juures tõi Sadam välja kaks uuendust. Et maaspordikeskus teeb tugevat koostööd tõsteliiduga, siis pühapäeva hommikul korraldab sealne alaliit maadlustreenerile ühe tõstmisalase koolituse. „Teiseks uuenduseks on see, et meie võistluse kauaaegne peakohtunik, endine kõrge kaitseväelane Johannes Kert paneb välja rahalised auhinnad parimatele klubidele,“ avaldas ta. „Üldarvestuses maksab seega nii osalejate kvaliteet kui ka kvantiteet ehk eelisseisus on need, kes panevad välja korralikult suure ja tasemel võistkonna.“

Laste karikavõistlused jätkuvad teine etapiga veebruaris Tapal ja „Nublust nabiks“ võistlus märtsis Rakkes.

Mullu võttis turniirist osa ca 90 maadlejat. Mati Sadam lootis, et tänavu on neid rohkem. „Kindlad tulijad on endast märku andnud nii Kohtla-Järvelt, Viljandist, Põlvast ja Lätist. Kreeka-Rooma maadluses on esindatud näiteks Väike-Maarja ja Põltsamaa,“ selgitas ta. „Matimehi võiks välja olla oma 15.“

Kui tüdrukute absoluutkaalus vanusepiirangut ei ole, siis noormeestest on maadlema oodatud 2003. aastal ja hiljem sündinud.

Kahepäevane võistlusformaat, kus on oluline nii üldkehalised võimed kui maadlusoskus, on Mati Sadama sõnul ennast läbi aastate õigustanud. „Aus vastus on see, et mullu arvasime, et teeme kümnenda võistluse ära ja sellega ka lõpetame, siis suurele huvile vastu tulles arvas maaspordikeskuse nõukogu, et korraldame neid mõõduvõtte veel,“ sõnas ta.

Võistlus toimub kahes osas. Esimesel päeval viiakse läbi kehalised katsed (rippes käte kõrverdused, paigalt kaugushüpe, sillaringid, nelja joone jooks, nukuheide) ja teine päev jääb maadluseks. Pühapäevasele maadlusturniirile paigutatakse võistlejad vastavalt kehaliste katsete tulemustele.

Antud auhinnavõistlused ei tähenda, et maadlejad oleksid terve jaanuari jõude istunud. Ei, kaugel sellest.

Võisteldi nii Soomes, Põlvas kui Kohtla-Järvel

Soomes Porvoos toimusid jaanuaril keskel Eesti meistrivõistlused vabamaadluses juunioridele. Tegemist oli koostööprojektiga Eesti ja Soome maadlusliidu vahel.

Võistlustel osalesid ka maadlusklubi Järvamaa Matimehed sportlased. Noormeeste arvestuses parima tulemuse tegi Andri Matrov, kes võitis raskekaalus (-125kg) hõbemedali.

Klubide arvestuses tulid Matimehed 20 klubi seas viiendale kohale.

Esimesed etapid on peetud nii noorte vabamaadluse seeriavõistlusel „Nublust nabiks“ kui laste karikavõistlusel.

Kui laste karikavõistlused olid paar nädalat tagasi Põlvas, siis „Nublust nabiks“ võistlus algas pühapäeval Kohtla-Järvel. „Esikohti me seal ei saanud, küll aga teisi ja kolmandaid kohti,“ ütles Mati Sadam. „Võistlus ise oli päris suur- kui Põlvas võistlejaid oli kokku 120, siis Kohtla.Järvel 160 ringis.“

Nii tuli Kohtla-Järvel teiseks Timor Arusaar ja kolmas oli Rasmus Peets (-44kg), teine oli Karl Kirsimets ja kolmas Kaupo Näripä (-29kg), tüdrukutest oli Mirell Lees teine ja Mirtel Lees kolmas (-46kg), Karmel Karro teine (-54kg). Lasteturniiril oli Stevel Iljin kolmas (-26kg).

Laste karikavõistlustlusel tuli kuni 47kg poistest esimeseks Rasmus Peets. Üle 50kg tüdrukutest oli esimene Johanna Abilon. Samas peeti ka Põlva SK meistrivõistlusi, kus olid järvakad samuti väljas.