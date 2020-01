Tõstjatelt tuli rekordite kõrval ka pisaraid

SK Vargamäe vanemtreener Ahti Uppin andis teada, et nende klubi ridades osales mälestusvõistlusel 12 tõstjat, neist neli neidu. „Kahjuks veteranide klassis polnud meil kedagi välja panna. Klubi tõstjad veel noored,“ nentis ta.

Klubi tõstjad püstitasid Uppini sõnul rea isiklike rekordeid, kuid oli ka ebaõnne. Emma Kivirand võistles sellel võistlusel kaaluklassis kuni 59kg ja seda eesmärgiga püstitada selles kehakaalus uued Eesti rekordid vanuseklassis U13. „Norm 98kg pidi olema jõukohane, kuna neiu isiklikud tulemused rebimises 46kg ja tõukamises 55kg pidanuksid seda võimaldama,“ arutles treener. „Soojendus 40kg läks edukalt. Algraskus 42kg sai rebitud, aga hooletu tõusmine kükist kallutas kangi vasakule üle õla ja kang kukkus selja taha. Veidi õlgki sai valu. Teine üritus ja kang rebitud üle. Seda Emmaga küll juhtub väga harva, et sedaviisi läks. Kolmaski katse täpselt samamoodi. Pisar silmis istus neiu pingile ja võistlus oli läbi. Polnud mõtet tõugata, kuna ETL juhatus on kinnitanud rekordinormid ainult summas. Tõuka kasvõi 97kg, ikkagi pole see Eesti rekord.