JJ-Street Streetshow toob Paidesse etenduse „Kadunud põlvkond“

8. märtsil tuuakse uus ja täiustatud versioon võimsast lavastusest „Kadunud põlvkond“ Eestimaa südamesse, Paide muusika- ja teatrimaja lavale nii, et see puudutab igat pealtvaatajat unikaalsel ja isiklikul viisil. Etendus „Kadunud põlvkond“ loob rikkaliku süžeega jutustuse sellest, kuidas maailm on pidevas pöörises ning meie võimuses on seda keerist juhtida.