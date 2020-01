Järvamaa turismiettevõtjaid ootavad ees kibekiired päevad

Neli aastat kasutab Järvamaa turismimessidel tunnuslauset „Üks tee, mitu sõpra", et tutvustada turistile võimalust, mille on kokku pannud erinevad Järvamaa turismiettevõtted. Asja idee seisneb selles, et tulles meie muuseumisse, teemaparki või loodusesse tegusalt aega veetma, on võimalik soodsama piletiga saada osa mitmest objektist ühel reisi jooksul ja nii näeb rohkem Järvamaa eri kohti. See lause on tõlgitud vene, läti ja inglise keelde.