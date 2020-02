Valmis lähiaastate plaan Kesk-Eestis kiirgusohutuse tagamiseks

Keskkonnaminister Rene Koka sõnul on kavandamisel radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamine, et tagada Paldiskis olevate jäätmete ohutu ladustamine ka aastakümnete pärast. „Mis puudutab aga radooniohu vähendamist, siis selleks saavad kodanikud ise palju ära teha. Kui sinu kodu asub radooniohtlikus piirkonnas, tasub sul kindlasti lasta radoonitaset mõõta. Muuseas just praegu – kütteperioodil – on selleks kõige õigem aeg,“ lausus keskkonnaminister.