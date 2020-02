Kuidas saada hakkama täiskasvanu hooldamisega kodus?

Lisaks abivahenditele on oluline roll ka igapäevastel hooldustoodetel, mis abivajaja ja ka hooldaja elu mugavamaks ning lihtsamaks teevad. “Näiteks kui abivajajat on vee ja seebiga keeruline pesta, siis alternatiiviks on spetsiaalne pesuvaht, kindad ja peapesumüts, kirjeldas Kadri Tiido. Samuti tuleks mähkmete valikul lähtuda abivajaja seisundist ja leida õige lahendus näiteks erinevaid tooteid kombineerides.

Tiido sõnul on tänapäeval saadaval väga palju erinevaid abivahendeid, mis aitavad igapäevaseid tegevusi lihtsamalt teostada. “Paraku on teadlikkus erinevatest abivahenditest ja nende võimalustest endiselt vähene, seetõttu on oluline, et inimesed küsiksid abi. Sageli näeme, et inimesed tunnevad piinlikkust nõu küsimise ees näiteks mähkmete teemal. Aga meie abivahendikeskus just selliste asjadega tegelebki ning siin pole midagi häbeneda. See on meie igapäevatöö.”