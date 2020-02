Varjupaikades algas sõbrakuu kampaania "Sõpra tunned sabast!"

Tema sõnul on nii kassile kui ka tema uuele perele ohutum, kui kass on sõidu ajal selleks ette nähtud boksis, mitte süles või autos lahtiselt. „Ka hiljem on transpordiboks vajalik, näiteks selleks, et viia kass vähemalt üks kord aastas loomaarsti juurde,“ lausus Priks.

Kõik varjupaigast uude koju saadetavad kassid on vaktsineeritud, kiibistatud ning kui vanus võimaldab, siis ka steriliseeritud või kastreeritud. “Samas soovime alati enne loovutamist veenduda, et lemmiklooma võtmine on läbimõeldud otsus. Meie eesmärk on, et loomad saaksid endale hooliva kodu kogu eluks,” ütles Priks.