Tellijale

Paides on neid võistlusi nüüd peetud paar korda, kuid turniiri raames on maadeldud ka näiteks Väike-Maarjas, Jõgeval ja Tartuski. „Algusaastatel olid võistlused Koerus, kuid sealne saal jäi pisut liiga kitsaks ning meie eesmärgiks oli seda ka mujal korraldada,“ selgitas maadlusklubi Järvamaa Matimehed treener Mati Sadam.

Selleaastase mõõduvõtu juures tõi Sadam välja kaks uuendust. Et maaspordikeskus teeb tugevat koostööd tõsteliiduga, siis pühapäeva hommikul korraldab sealne alaliit maadlustreenerile ühe tõstmisalase koolituse. „Teiseks uuenduseks on see, et meie võistluse kauaaegne peakohtunik, endine kõrge kaitseväelane Johannes Kert paneb välja rahalised auhinnad parimatele klubidele,“ avaldas ta. „Üldarvestuses maksab seega nii osalejate kvaliteet kui ka kvantiteet ehk eelisseisus on need, kes panevad välja korralikult suure ja tasemel võistkonna.“