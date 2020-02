Koolide digiõppevara muutub mitmekesisemaks

Haridus- ja Teadusministeeriumi hariduskorralduse osakonna juhi Ingar Dubolazovi sõnul saavad toetust need projektid, milles plaanitakse õppevara luua või kohandada just Eesti koolide vajadustest lähtuvalt. „Projektid hakkavad pakkuma nutikaid lahendusi nii üldhariduskoolide kui ka kutseõppeasutuste jaoks, samuti aitavad mitmed uudsed vahendid erivajadustega õpilastel paremini toime tulla. Loomisel on ka näiteks põhikoolile mõeldud matemaatika õppimise nutivahendid, füüsika- ja keemiakatsete digilahendused, ettevõtlusalased mängud, aga ka moodne digiõppevara kondiitriks või mootorsõidukitehnikuks õppijale,“ toob Dubolazov näiteid. Lisaks nendib Dubolazov, et õppevara innovatsioon on hea stardi saanud ning kindlasti on projektide raames kavandatav innustuseks järgmistes voorudes taotlejatele, et julgetaks välja pakkuda veelgi enam uudseid ja põnevaid haridusalaseid nutilahendusi.