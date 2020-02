Emakakaelavähk ohustab ka nooremaid naisi

Eestis on emakakaelavähki haigestumus ja suremus üks kõrgemaid Euroopas. Igal aastal saab Eestis keskmiselt 175 naist esmase emakakaelavähi diagnoosi. Haigestumuse kõrgpunkt on 40.−50. eluaastal, kuid haigus tabab üha enam ka nooremaid naisi.

Vähi varajasel avastamisel on oluline osaleda sõeluuringus, sest õigeaegselt avastatud emakakaelavähk on ravitav. „Sõeluuring on tõhus viis avastada vähieelseid seisundeid või varases staadiumis vähk enne, kui haigus on hakanud organismis levima ja kaebusi tekitama,“ sõnas Ida-Tallinna Keskhaigla naistearst Gabor Szirko.