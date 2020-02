Riigi aastapäeva teleülekanne saab ligipääsetavaks puuetega inimestele

Tellijale

“Möödunud aasta ligipääsetavuse edulooks sai XXVII üldlaulu- ja XX tantsupidu “Minu arm”, mis jõudis ajaloos esimest korda ka puuetega inimesteni. Nüüd teeme sama 24. veebruari teleülekandega, et seda saaksid oma kodudes nautida ka nägemis- ja kuulmispuudega inimesed. Tegemist on ühekordse projektiga, kuid soovime, et säärased lahendused saaksid lahutamatuks osaks igast suursündmusest, mis kogu Eestile mõeldud,” ütles Eesti puuetega inimeste koja juhatuse liige ja Eesti pimedate liidu juht Jakob Rosin.