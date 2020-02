Väätsalased vallutavad tantsuga Türi lava

Tegemist on võistlusega, kus iga Väätsa kooli klass esitab ühe tantsulise kava, mida hindavad kohtunikud. Lisaks võidukavale selgub õhtu lõpuks ka parim nais- ja meestantsija, välja antakse ka publiku lemmiku tiitel.

VÄNTS on loovtöö raames valminud tantsuvõistlus, kus iga Väätsa põhikooli klass esitab ühe tantsulise kava, mida hindavad kohtunikud. Hindamine toimub kolmes erinevas kooliastmes. Kohtunikud valivad välja ka parima mees- ja naistantsija. Lisaks on publikul võimalus valida oma lemmikkava, mis saab ühtlasi võistluse peaauhinna.

Kõikidele esinejatele on ürituse toetajad välja pannud auhinnad. Laval on ka õpetajate kava ning kohal on üllatusesinejad.