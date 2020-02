Algas talude registreerimine avatud talude päevale

„Põllumajandustootjatel on muutuvas maailmas üha rohkem väljakutseid, millega nad peavad tegelema. Üheks selliseks on kujunenud oma olemasolu ja tegevuse põhjendamine – peame selgitama, et meie toodame igapäevaselt toitu tarbijate toidulauale ning me oleme oluline lüli maapiirkondade elujõu tagamisel. Talunike tegevus on tihedalt seotud keskkonnaga ja keskkonnahoid on talunike tegevuse ja töö oluline osa ja eesmärk,“ ütles Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats. „Eestimaa Talupidajate Keskliit kutsub üles põllumajandusettevõtteid kuuendal üle-eestilisel avatud talude päeval külalistele oma uksi avama, kuna täna on meil – talunikel – oluline roll tarbijate teadlikkuse tõstmisel