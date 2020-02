Noore spetsialisti stipendiumi väljaandmine ootab tuge

Noore spetsialisti stipendium on asutatud 2005. aastal ning selle eesmärk on toetada noorte ja haritud spetsialistide tööle ja elama asumist Järvamaale ning väärtustada erinevaid ameteid. Eelmisel aastal said stipendiumi Koeru Arstikeskuse pereõde-ämmaemand Mari-Liis Pihlak, Jalax AS IT administraator Pille Männiste ja Eesti Pagar AS logistik Kadi Oeselg.