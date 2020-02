Lauamängurid pidasid maha mitmevõistluse

Järva vallas lauamängurite treenerina tegutsev ja mitmevõistluse peakorraldaja Urmas Virves ütles, et võistlused toimusid Kesk-Eestis ja seda seetõttu, et osalejatel oleks võrdsem maa võistlema tulla. See samm ennast ka õigustas, kokku oli kohal 56 mängijat.

Urmas Virves märkis, et üks noormees jäi neil vigastuse tõttu võistlusest kõrvale. Tema olemasolul oleksid nad võinud pretendeerida ka esikohale. „Üleüldiselt läks normaalselt. Panin rõhku just noortele ja neidusest tuligi Grete Grünmann esimeseks,“ avaldas ta. „Esikolmikusse tulid ka meesveteranid ja üks naisveteran.“

Kuigi peale on kasvanud nutipõlvkond, kinnitas Virves, et ka klassikalistest lauamängudest huvitatuid õnneks jätkub. „Mul on kaks treeninggruppi, üks Koerus ja teine Järva-Jaanis ning noori on palju- ikka mitukümmend,“ ütles ta. „Koerus treenime koridoris ning nagu elu on näidanud, siis ka sellistes tingimustes saab juunioreid Eesti tippu viia. Jah, eks palju oleneb ka sellest, kas ka vanemad on samuti huvitatud lapse sportlikust arengust.“