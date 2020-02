Mida pidada meeles reisi ostmisel?

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti turismi valdkonna jurist-valdkonnajuht Helen Rohtla selgitas, et üldiselt kehtib kuldreegel, põhjalik eeltöö tagab sujuva puhkuse. Reisihuvilisel tuleks alustada soovitud sihtkoha kommete ja tavadega tutvumisest. Mõistlik on heita pilk ka Välisministeeriumi reisihoiatustele. Mõlemad aitavad ennetada ootamatuid ebameeldivusi reisil.

Reisikorraldaja peab enne reisilepingu sõlmimist andma reisijale põhjaliku info kogu reisi kohta, näiteks milline on majutuse tase ja toitlustus, milliseid ekskursioone pakett sisaldab, mis keeles reisiteenuseid osutatakse, milline on reisi maksumus ja maksmise kord, mis saab, kui jään haigeks, lisaks üldine teave sihtkoha viisa-, passi- ja tervisenõuete kohta. Peale selle peab reisikorraldaja andma reisijale teabelehe, kus kirjas põhilised reisija õigused.

Alati tasub enne reisilepingu sõlmimist kontrollida reisikorraldaja tausta. Ükski aus reisikorraldaja oma nime ja kontaktandmeid reisija eest ei varja. Kui reisikorraldaja ei taha avaldada oma ärinime, siis võib see olla esimene ohumärk, et kõik pole nii ilus kui esmapilgul paistab.

Reisikorraldaja nime järgi saab majandustegevuse registrist kontrollida, kas firma omab üldse õigust pakettreise korraldada. Lisaks saab majandustegevuse registrist teada, kas reisikorraldajal on olemas kohustuslik tagatis reisijatelt võetud ettemaksete tagamiseks. Vahel võib segadusse ajada see, et reisikorraldaja müüb pakette vahendaja kaudu. Vahendajat ei pruugi registrist leida, kuid vahendaja peab pakkumises alati välja tooma, kes on pakettreisi korraldaja.