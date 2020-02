Teatri Must Kast trupp arutleb Paides noortega koolikiusamise üle

“Jõud” on mõeldud noortele (13+), õpetajatele ja lapsevanematele. See on valminud 7. klassi õpilastööde põhjal. Lavastanud on Kaija M Kalvet, muusika loonud Marten Kuningas. Osades Birgit Landberg, Jaanika Tammaru, Kaarel Targo, Mihkel Kallaste ja Silver Kaljula.