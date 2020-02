Koeru kooli pere rõõmustab lõppenud remondi üle

Tellijale

Koeru keskkooli direktor Jaan Kabin ütles, et koolimaja kolisid nad tühjaks juunis ja remont algas õppeaasta alguses. Kabin naljatas, et sellest ajast peale on õpilased saanud elada väga vaheldusrikast elu. Ta pidas silmas asjaolu, et õpilastel tuli tavapärasest rohkem ringi liikuda. Õnneks on Koeru keskkoolil kasutada kolm hoonet, nii et ruume õppetöö tarvis leidus.