ID-tarkvara võimaldab nüüdsest Smart-IDga digiallkirjastada

„See, et nüüd on võimalik ka Smart-IDga DigiDoc rakenduses dokumente allkirjastada, on väga suurepärane uudis ja kaua oodatud kõigi Smart-ID kasutajate poolt. Meil on olnud RIAga hea koostöö ja see on tore sünnipäevakink just kolmeaastaseks saanud Smart-ID-le. Hea meel on ka selle üle, et RIA on võtnud kasutusele täiendava turvameetme ehk Smart-IDga allkirjastamisel nõuab rakendus kolme kontrollkoodi hulgast õige valimist - see julgustab ka teisi e-teenuseid seda kasutusele võtma,“ ütles SK ID Solutions lisateenuste ärijuht Liisa Lukin.