Linnade ja valdade liidu juhatuse esimehe Tiit Teriku sõnul on oluline, et kohalike omavalitsuste rollile ühiskonnas pööratakse rohkem tähelepanu. "Kohalik tasand on Eesti riigi eksisteerimise põhialuseid, sest see on inimestele kõige lähemal. Igapäevased teemad, mured ja rõõmud, millega kohalikul tasandil tegeleda tuleb, ei küsi omavalitsuse suurust," ütles Terik.