Kõrgeim aumärk läheb põllumehele ja ekspoliitikule

Järvamaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees Priit Värk ütles, et otsus, keda tänavu maakonna suurima tunnustusega premeerida, langes väga lihtsalt, sest kandidaate oligi esitatud kaks. Et tegemist on sedavõrd silmapaistvate inimestega, siis midagi pikalt arutada polnudki.

Värk selgitas, et ka möödunud aastal oli kaks kandidaati ja mõlemad said ka selle tunnustuse osaliseks. Eelmistel aastatel on kandidaate rohkem olnud ja siis on valikut teha olnud raske.