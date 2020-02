Muuseumiöö 2020 teemaks sai "Öös on aega"

Muuseumiöö teema “Öös on aega” kutsub külastajaid sel ööl mõtlema aja kulgemisele, mõõtmisele ja märkamisele. Aega on inimestel on justkui järjest vähem, aga teisest küljest peaks meil kõigil ometi sama palju aega olema – 24 tundi ööpäevas. Või kas see ikka on nii? Mida me ajaga peale hakkame, kuidas aeg kulgeb, kuhu aeg kaob ja millises ajas me üldse elame? Inimeste kohta öeldakse "oma aja laps" ja kõigel tundub olevat oma aeg: sünniaeg ja künniaeg, prooviaeg ja kooliaeg, sõjaaeg ja rahuaeg, õitseaeg ja uneaeg. Kuidas mõõdetakse aega poeetiliselt, bioloogiliselt, astronoomiliselt, tehnoloogiliselt – ja miks mõned meist elavad täna aastas 2020, aga teistel on aastanumbriks 5778, 1441 või 10233?

“Muuseumidel on ajaga eriti palju pistmist, sest eks tegelevad muuseumid ju suuresti just nimelt ühe või teise hetke hoidmise, uurimise ja näitamisega. Võimalik, et muuseumid ongi kõige suuremad ajaeksperdid, nii et selle aasta programm tõotab tulla ühtviisi põnev nii kunsti- kui spordi-, nii loodus- kui tehnoloogiamuuseumites,” ütleb Muuseumiöö programmijuht Vivian Siirman ja lisab: “Kui teile tundub, et päeviti on kogu aeg kohutavalt kiire ja aega üldse ei ole, siis maikuus Muuseumiööl on muuseumis aega küllaga, ja seda saab koos uurida ja avastada. Kava teeme avalikuks aprillis, aga kindel on see, et igas maakonnas leiab avastamist ja tegutsemist. Ja nagu ikka: tulla võib üksi, sõprade või perega, kõikidele leiame tegutsemis- ja avastamisvõimalusi."