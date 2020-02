Uus keskkonnakampaania Võta Vabalt keskendub iga inimese rollile keskkonna säästmisel

Kampaaniat korraldava MTÜ Tuleviku Heaks juhatuse liikme Mari-Liis Vaheri sõnul kasvas Võta Vabalt välja aastatel 2013-2018 toimunud „Küünlaümbriste jahist“ ja „Patareijahist“, mille jooksul koguti kokku peaaegu 15 miljonit teeküünlaümbrist ja rohkem kui 2 miljonit kasutatud patareid. „Hakkasime seejärel otsima keskkonnast hoolivatele inimestele uut väljundit ning märkasime, et uuringute kohaselt inimesed küll teavad õiget käitumisviisi ja vähemalt teoreetiliselt ka selle mõjusid, kuid ei oska sageli neid teadmisi ellu rakendada,“ selgitas Vaher. „Suur osa inimestest peab keskkonnasäästliku käitumise takistuseks mingit välist jõudu, teadvustamata, et muutused saavad alguse neist endist. Nii tekkiski mõte algatada kampaania Võta Vabalt, et igaüks mõistaks oma rolli keskkonnaprobleemide lahendamisel.“

Keskkonnakampaania Võta Vabalt keskendub veele, õhule, tarbimisele ja maale. Iga fookuse all on olemas erinevad muret tekitavad väljakutsed, mille seast iga võistkond valib ühe meelepärase, millele konkreetsel perioodil pühenduda ja lahendust otsida. Väljakutseteks on näiteks elu kilekotivabalt, keemiavabalt või ühekordse plastiku vabalt, taaskasutus ning uute asjade ostmise vähendamine, väiksem vee ja elektrienergia tarbimine, täpsem loetelu on toodud veebilehel.