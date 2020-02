Koeru hooldekeskus on külastajatele ajutiselt suletud

Viirused levivad tavaliselt aevastamisel või köhimisel piisknakkusena. Vähemalt samaväärselt levivad need saastunud käte vahendusel. Köhimisel, aevastamisel ja nuuskamisel saastuvad nii käed kui ka kontaktpinnad (ukselingid, telefonid, arvutiklaviatuurid jt) eluvõimelise viirusega. Nakatuda võib, kui pesemata kätega hõõruda silmi, nina või suud. Teada on, et lapsed ja vanurid ning nõrgema immuunsüsteemiga inimesed on viirustele vastuvõtlikumad.