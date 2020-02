Kampaania tuletab meelde, et ka tööl olles saadavad inimest erinevad rollid

Tellijale

Olgugi, et värbamisettevõte puutub igapäevaselt kokku inimeste sobitamisega tööalasesse rolli, liigub tööturg üha enam selles suunas, et palgatakse ennekõike inimest, mitte ametit. Iinimeseks olemine tähendab, et tööl viibitakse koos inimestega, kes on lisaks müügijuhi ametile ka näiteks kellegi poeg, sõber, isa, tervisesportlane, koorilaulja, humorist, kokandusfänn jne.

„Enamike inimeste jaoks moodustab töö nende elust ühe kolmandiku, mis teeb keskmiselt ühe inimese tööelust 90 000 tundi. Seda on palju ja paratamatult defineerib see meid inimestena ja võimendab meie tööalast rolli ning kipub varjutama kõik ülejäänud rollid, mis on samuti olulised. Soovime panna inimesi mõtlema oma (elu)rollide peale laiemalt. Kas see, mida elus tõeliselt oluliseks peame ja väärtustame, on meie igapäevases käitumises näha. Kui on, siis suurepärane. Kui ei ole, siis tõenäoliselt tekitab see rahutust ja rahulolematust, millega on mõistlik teadlikult tegeleda juba täna“, kommenteeris alanud kampaaniat CV.ee turundusjuht, Maris Viires.