Täna on turvalise interneti päev

Tänapäeva tehnoloogia pakub erinevatele põlvkondadele lõputult võimalusi, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel. Nutiseadmes ja Internetis suhtlemine on paljude igapäevane tegevus ning sageli kulub sellele täiesti märkamatult suur hulk aega. Lapsed õpivad sellest, mida näevad ja kogevad. Seega toimivad nii õpetaja kui lapsevanema kasulikud õpetussõnad vaid juhul, kui täiskasvanud ka tegelikult oma sõnade järgi käituvad.

Lastekaitse Liidu ajakirja “Märka Last” Targalt internetis erinumbris kirjutab politseileitnant Maarja Punak, et ta on eelmisel aastal sotsiaalmeedias toimuvale tagasi vaadates hoopis enam mures täiskasvanute kui noorte käitumise pärast. „Mis saab sellest noorte põlvkonnast, kes hoolimatutest täiskasvanutest ümbritsetuna kujundab enda väärtusmaailma? Selle ees on mul hirm,“ kirjutab ta.

Samuti on HITSA poolt loodud uued digiteradega arvuti taustapildid ja ekraanisäästjad, millega on võimalik tutvuda www.hitsa.ee/tarktaust . „Need aitavad nutivahendite kasutamisega seotud tarkusi omandada ja meeles pidada ning sedasi on loodetavasti nii täiskasvanutel kui ka lastel lihtsam nendest juhinduda. Isiklik eeskuju ja usaldusväärne vestlus lapsega on parim kaitsevahend digiohutuse tagamiseks,“ sõnas Kerli Valner, Targalt internetis teavitustöö juht Lastekaitse Liidus.