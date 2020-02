Vargamäe tõstjad said tunnustada

Uppin lisas, et treenerina oli ta eadlik, et vanuseklassis U15 on kindel võitja Roomet Väli, kes õpib Jäneda Koolis VIII klassis ja on tegelenud tõstmisega kolm aastat. "Ja nii see ka leidis kinnitust. Tubli Roomet! Olles eelmine aasta U13 parim, siis nüüd U15 parim. Mis edasi? Uued eesmärgid ootavad vallutamist.“