Tõstjad võistlesid Ida-Virumaal

SK Vargamäe vanemtreener Ahti Uppin ütles, et neil läks võistlusel superhästi. „Kõik noored olid poodiumil ja lisaks isiklikele rekorditele tuli pärliks 12 Eesti rekordit,“ täpsustas ta.

Emma Kivirand (13) püstitas kaaluklassis kuni 59kg viis Eesti rekordit ja seda U13 vanuseklassis. Tulemuseks summas on 101kg (rebis 47+tõukas 54).

Roomet Väli (14) oli võistluste absoluutarvestuses parim 268 Sinclairi punktiga ja seda Uppini sõnul ka õigustatult, sest noormees püstitas seitse Eesti rekordit kehakaalus kuni 102kg. „Rebides läks kolmandal katsel üles 111kg, mis on U15 ja isegi U17 uus rekord. Algraskuse tõukamine 123kg andis summas uue rekordi 234kg. Siis võtsime ette püstitada uus tõukamise uus rekord. Oli vaja tõugata 128kg, mis möödunud aastal noorte EM Eilatis 14. detsember ei õnnestunud. Seekord läks muretult. Olime tõukamist kõvasti abiharjutustega treeninud. Kolmas katse, raskus kangil 131kg. Kas? Oli ju see raskus 2019 aasta sügisel kahel korral ebaõnnestunud. Oh ja tehtud, üleval ja ilma vigadeta. Super. Usk ja pühendumine treeningutesse kandis vilja. Tubli Roomet!“