Hispaania ooperisolist Germán Gholami esineb ajakeskuses

Valentinipäeval tuleb esinema Hispaania ooperisolist Germán Gholami, kelle repertuaari hulka kuulub nii ooperit kui ka popklassikat. Hispaania tenor on eestlastele tuntud tänu mitmetele Vanemuise etendustele, teiste seas ka „Hüljatud” ning ta on andnud kontserte üle Eesti.

Germán Gholami on andekas ja särav tenor, kes on sündinud Madridis Hispaanias. Tema karjäär klassikalise tenorina sai alguse 2012. aastal Vanemuise teatris. Germán on tänaseks andnud kontserte, osalenud ooperietendustes ja muusikalides lisaks Eestile Itaalias, Hispaanias, Iisraelis, Šotimaal, Venemaal, Poolas, Lõuna-Koreas ja Soomes.