Tulude deklareerimisel on oodata järjekordi, MTA soovitab mitte tõtata

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud MTA-le teadaolevate andmete põhjal. Uuendusena on tänavu lisatud ka info MTA hinnangul maksustatava kinnisvara müügi kohta, mille eesmärk on muuta tulude deklareerimine maksumaksjatele mugavamaks ja lihtsamaks. Aasna rõhutab, et eeltäidetud osa tuleb aga kindlasti üle kontrollida ja vajadusel muuta. „Näiteks kord kahe aasta jooksul võib tulumaksuvabalt müüa oma elukoha ning kui see tehing on sattunud eeltäidetud andmetesse, tuleb see deklaratsioonist lihtsalt kustutada,“ tõi ta näite. „Kuid ka vastupidi – kui teenitud tulu on deklaratsioonist puudu, näiteks on saadud üüritulu, välistulu või ümbrikupalka, tuleb see ise sisestada. Samuti tuleb ise deklareerida tulu kinnisvara müügilt, mida eeltäidetud deklaratsioonis ei ole.“