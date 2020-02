Nädala lõpp ja uue nädala algus pakub kuni seitse soojakraadi

Laupäeva öösel on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s, pärast keskööd tugevneb lõuna- ja edelatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -5 kraadi, rannikul tuleb kohati +1 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb ja pärastlõunal alates saartelt hakkab vihma ja lörtsi sadama, õhtul Ida-Eestis lund. On jäiteoht. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti 14, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti kuni 20 m/s, õhtul korraks veidi nõrgeneb. Sooja on 1-4 kraadi.

Pühapäeva öösel on valdavalt pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma, öö esimesel poolel Ida-Eestis lund. Lõuna- ja edelatuul puhub 5-10, puhanguti kuni 15, hommikuks tugevneb saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi. Päeva on pilves ilm ja sajab enamasti vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 9-15, õhtul puhanguti kuni 20, saartel ja rannikul 13-17, puhanguti kuni 27 m/s. Sooja on 3-7 kraadi.