Renate asub täna õhtul "Eesti Laulul" finaalikohta püüdma

Renate on varem Järva Teatajale rääkinud, et on Eesti Laulul osalemisest juba aastaid unistanud. Loo "Videomäng" kirjutas lauljatar umbes kaks aastat tagasi, kui peas hakkas käima üks klaverikäik. Renate meenutab, et istus klaveri taha ning õigepea sündis refrään ning pärast seda salmid.