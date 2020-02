PPA iseteenindus sai eile 100 000. dokumenditaotluse

„100 000. taotlus saabus PPA iseteenindusse eile ja kokku on rohkem kui kahe ja poole tegutsemisaasta jooksul seda võimalust kasutanud 100 279 inimest,“ ütles PPA identiteedi ja staatuste büroo valdkonna koordineerija ja iseteeninduse looja Marit Abram.

Abrami sõnul on keskmine iseteeninduse kasutaja 29-aastane Eesti kodanik. Üle neljandiku kasutajaist on aga lapsevanemad, kes taotlevad dokumenti alla 15-aastasele lapsele ja kolmandik dokumenti taotlevatest inimestest olid vanuses 30-44 aastat. Suurim osa, 60% iseteeninduses taotluse esitanud klientidest elavad Tallinnas ja Harjumaal, 15% Tartu maakonnas ja 4% Pärnu maakonnas. Välisriigi on oma elukohaks märkinud 4% iseteeninduses taotluse esitanutest ja ligikaudu pooled neist elavad Soomes.

„2020. aastal olid noorimad Eesti kodanikud, kellele taotleti dokument e-teeninduses, kõigest viis päeva vanad, vanim taotleja aga 90-aastane,“ rääkis komissar Marit Abram. „Taotledes dokumenti endale, oma lapsele või eakale sugulasele iseteeninduses, ei pea viirushaiguste hooajal rahvarohket teenindust kaks korda külastama. Teenindusse peab tulema vaid dokumendi kättesaamiseks ja külastust ette broneerides on ooteaeg teeninduses minimaalne.“

2019. aasta augustist saab iseteeninduses lisaks esmasele ID-kaardile lapsele ja korduvale ID-kaardile täiskasvanule taotleda ka korduvat Eesti kodaniku passi täiskasvanule või esmast passi lapsele.

Kõigist taotlustest on passide taotlusi 6766 ning passi ja ID-kaardi komplekstaotlusi 8025. Alates 6. jaanuarist on iseteeninduses taotletud dokumentide riigilõiv ka viie euro võrra soodsam. Korraga iseteeninduses taotledes on Eesti kodaniku ID-kaardi ja passi riigilõiv 45 eurot.

6. jaanuarist muutusid veel mitmeid riigilõivud ja sealhulgas on tasuliseks läinud ID-kaardile korduvate PIN-koodide väljastamine - Eestis on see viis eurot ja välisesinduses 20 eurot.

„Korduvaid PIN-koode saab teeninduses vaid üldjärjekorras ja selleks ei saa eelnevalt aega broneerida. Kutsume üles kõiki kasutajaid oma uut ID-kaarti kätte saades ümbrikut PIN-koodidega hoolikalt hoidma. Eriti aktuaalne on see teema praegu tuludeklaratsioonide esitamise eel,“ lisas Marit Abram.

Maksu- ja Tolliameti avalike teenuste valdkonnajuhi Sander Aasna sõnul on praegu küll tuludeklareerijate populaarseim autentimisvahend e-MTAsse sisenemisel internetipank, kuid kasutatakse ka ID-kaarti, mobiil-ID-d ja Smart-ID-d. Eelmise aasta veebruaris kasutas e-MTAsse sisenemiseks ID-kaarti 181 249 inimest.

“Soovitame kõigil klientidel e-MTAsse sisse logimisel esimestel tuludeklareerimise päevadel aega varuda. Korraga deklareerijate hulk võib tekitada järjekordi ja soovitame sellisel juhul hiljem uuesti proovida,” toonitas Sander Aasna.