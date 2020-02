Valentinipäeva kasutatakse aktiivselt ka abiellumiseks

Kui kõik aasta jooksul sõlmitud abielud jagada päevade arvuga aastas, selgub, et keskmiselt sõlmitakse ühes päevas 17–18 abielu. Päeviti see muidugi erineb. Valentinipäeval on kõige rohkem abielusid sõlmitud 2014. aastal, kui reedele langenud kuupäeval sõlmiti 85 abielu. Aastal 2014 oli valentinipäev populaarsete pulmapäevade pingereas seitsmendal kohal.