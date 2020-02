Märtsis muutub Aravetel ja Imaveres postiteenuste osutamine

Seoses vähese külastatavusega lõpetab 13. märtsist teenuse osutamise Imavere postipunkt. Pärast seda on kohalikel elanikel võimalik postiteenuseid tarbida kirjakandja vahendusel või külastada ümberkaudseid postiasutusi või pakiautomaate. Ümberkaudsed postiasutused asuvad Adaveres, Oisus, Kõos ja Paides. Imaveres on praegu kaks pakiautomaati: DPD Pickup pakipunkt Meie kaupluse juures ja Itella SmartPost pakiautomaat Alexela tanklas.

Aravete postkontor suletakse ning alates 10. märtsist minnakse üle pakiautomaadi ja postipunkti kombinatsioonile. Postipunkt alustab tööd kohalikus lillekaupluses Aravete Lilletuba aadressil Piibe mnt 16, Aravete ning see on avatud E 9.00–12.00, T–R 9.00–15.00 ning L 10.00–13.00. Postipunkt osutab kõiki samu postiteenuseid nagu postkontorgi.

Kirjakandja toob teenuse koju või kontorisse

Omniva: pakiautomaadid koguvad aina rohkem populaarsust

Omniva kirjutab enda kodulehel, et kuigi postkontoris saab saata kirja, tellida perioodikat, maksta arveid ning osta postikaupa, siis ligikaudu 80% postkontori tehingutest moodustavad just paki väljastamised või saatmised. Postipunkti puhul, mis töötab näiteks raamatukogus või kaupluses, on see protsent veelgi suurem.