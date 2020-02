Välismaised ilmaportaalid ennustavad: kas veebruaris on veel talvele lootust?

Kui tavaliselt ootavad inimesed veebruaris juba kevadet, siis tänavu painab talvesõpru küsimus, kas meil enne kevadet üldse lumi ka maha sajab või saab tänavune talv tõesti otsa ilma, et kordagi oleks pakast ja paksemat lund olnud. Välismaised ilmaportaalid ennustavad, et veebruari viimasel nädalal on lumele siiski lootust, kui kauaks see püsima ei jää.