Paide mängis taliturniiril Floraga viiki

Taliturniirilt seega kolm võitu ja üks viik ning Premium liiga alguseni on jäänud veel kolm nädalat. Kui ilmaolud on soodsad, sõidab Paide 29. veebruaril Soome, et pidada maha viimane hooajaeelne kontrollmäng Soome esiliigas palliva Ekenäs IF-iga.