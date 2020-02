Mudilaste karikasari alustab lumepuuduse kiuste

Võistlussarja eestvedaja Tiiu Väli ütles, et karikasarja korraldas ta ka eelmisel spordihooajal ning see leidis vanemate seas heakskiitu. See andis indu sarjaga jätkata ka tänavu. «Karikasari on mõeldud eelkooliealistele lastele, kellele tavaliselt spordivõistluseid ei korraldata,» märkis ta.

Väli rõhutas, et võistlustel on kõige tähtsam osavõtt, mitte võit. «Kõiki lapsi, kes osalevad neljal etapil, autasustatakse osaluskarikaga. Kolmel etapil osalenuile on medalid. Igat etappi eraldi me ei premeeri, kuid lubame, et boonuseks on hea tuju ning rõõm kogu perega liikumisest,» lausus ta.