"Tegime eelmine aasta mitu eksperimenti, mil kõik õhukesed kilekotid maksid 5 senti. Eksperimentide tulemus oli see, et õhukesi kilekotte osteti poole vähem kui neid tasuta võeti ehk miljoni asemel pool miljonit. Samal ajal tõstsime ka suurte kilekottide hinda 5 senti – 25 sendini. Viimast muutust aga ei pidanud kliendid oluliseks hinnatõusuks ning suuri kilekotte osteti sama palju kui kogu aeg on ostetud. Siiski on viimase aasta jooksul pigem kasvava klientide arvu juures ostetud suuri kilekotte 10 protsenti vähem."