Kevadtormini on jäänud mõni kuu

Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ütles, et Kevadtorm on oluline osa kaitseväe väljaõppetsüklist, mida on vaja meie üksuste ja liitlaste omavahelise koostöö arendamiseks. «Kaitsevägi on ääretult tänulik kõikidele omavalitsustele ja maaomanikele, kes võimaldavad meil õppust oma maa-aladel korraldada, sest oma riigi kaitset on alati kõige parem harjutada võimalikult tõetruus keskkonnas,» lausus ta.