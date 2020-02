Vargamäe muuseum ahvatleb staaresemega

Tellijale

"Tegemist on muuseumi aastanäitusega „Asjad on tõepärasemad kui inimesed“, kus toome välja Anton Hansen Tammsaare pere ja „Tõe ja õiguse“ loo jaoks olulised esemed. Väljapanekul antakse sõna esemetele, mis räägivad loo 19. sajandist ja 20. sajandi algusest. Kust nad on pärit? Kes oli nende omanik? Milline on olnud nende elukäik? Millist tõde peidavad endas esemed," selgitas Vargamäe muuseumi pedagoog-programmijuht Kristi Kirss.